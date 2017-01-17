酒駕不配合酒測擊警 小黃運將罪加一等
吳姓計程車司機日前夜間行車沒開大燈又一路蛇行，被警方攔下盤查發現沒繫安全帶還渾身酒味，不配合酒測還對警員動粗，全案依公共危險及妨害公務罪嫌送辦。
高雄市警察局三民第二分局交通分隊警員日前在高雄市三民區發現一輛計程車沒開大燈又一路蛇行，疑酒後駕車，示意司機停車受檢，當駕駛搖下車窗，警員就聞到駕駛渾身酒味且沒繫安全帶，要求下車接受酒測。
吳姓男子不配合，不斷要求警方拿水給他喝，警員問有沒有喝酒，吳姓男子坦承吃燒酒雞，還喝3杯高粱。
吳姓男子一直不配合酒測，警方於是帶回警局，吳姓男子竟情緒失控，動手推打警員，警方立即逮捕，並報請檢察官核發鑑定許可書，強制帶到醫院抽血，換算酒精濃度為0.51毫克。1060117
(中央社)
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