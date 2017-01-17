麥當勞在陸賣餛飩豆汁？新東家否認
中國大陸中信集團日前聯合美商收購麥當勞在大陸和香港的事業，有網民猜想麥當勞未來會賣餛飩、豆汁。中信高層澄清，麥當勞核心仍是西式文化，本土化不代表要賣中餐。
中國大陸中信股份9日宣布，與中信資本、美國凱雷投資集團和麥當勞成立新公司，成為麥當勞未來20年在大陸和香港的主要特許經營商。20年特許經營權最高收購價為20.8億美元。
人民網今天報導，這項消息傳出後，麥當勞「本土化」引發許多網民聯想，猜測麥當勞以後會賣炸醬麵、水餃、豆汁等中式餐點，「想想麥當勞的廚房裡，攤煎餅、包餛飩……真是一派歡樂祥和！」
對此，報導引述中國大陸中信集團相關負責人指出，麥當勞本土化不代表以後要賣中餐，「麥當勞的核心還是西式文化、漢堡」。
談及中國大陸中信集團為何出手，這名負責人表示，主要看中麥當勞超過886億美元的品牌價值。而且麥當勞在中國大陸是排名第2的連鎖餐飲品牌，中國大陸又是麥當勞的全球第3大市場。
這名負責人說，中國大陸市場極具潛力且重要，中信集團接手麥當勞後需要有更本地化的策略與決策。
隨著中國大陸中產階級擴增，休閒餐飲消費持續成長，這名負責人表示，這次交易是中信布局消費領域跨出踏實的一步，也是中信金融與實業較均衡發展戰略的又一舉措。1060117
(中央社)
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