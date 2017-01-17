藍委指閣揆特別費比22K高 綠委：不倫不類
民主進步黨籍立法委員鄭運鵬表示，有國民黨立委提案刪減行政院長特別費，更指特別費比大學生起薪22K高出許多。他說，特支費實報實銷，不是拿來跟22K比較，「不倫不類」。
立法院長蘇嘉全金上午繼續召集朝野協商，研商106年度中央政府總預算案。
鄭運鵬上午在社群網站臉書（Facebook）上貼出國民黨委員預算刪減提案內容，提案指出，國家財政困難各項預算經費應審慎評估，日前發生總統下鄉與地方人士餐敘享用高級法國料理，是機關首長以特別費支應，慷全民之慨。
提案指出，首長特別費應以撙節為原則，行政院長特別費一個月高達新台幣7萬9100元、副院長4萬4200元、秘書長3萬9700元，「比大學生每月起薪22K高出甚多」，建議一般行政特別費預算476萬8000元刪減20%（95萬3600元）。
鄭運鵬說，一早看到國民黨委員的「天才提案」，台灣政務官薪資算是血汗職缺，特支費需要被要求的應該是實報實銷，而不是拿來和22K作比較，「不倫不類」；22K這個惡果，正是前總統馬英九時代所提出的擴大就業方案，「國民黨提案馬卡合理一點」。1060117
(中央社)
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