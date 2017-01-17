近9年來 巴拿馬出口減逾3成

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根據巴拿馬審計總署提供的官方數據，過去9年中，巴拿馬的出口減少超過30%。

官方數據顯示，2006年巴拿馬的年出口總額為10億2182萬美元，到了2015年已滑落至6億9574萬9000美元，減少了3億2607萬1000美元。

2016年情況也未好轉，截至10月底，巴拿馬的出口總額僅達約5億4000萬美元。

但去年截至10月底，巴拿馬的進口總額已達96億3000萬美元，證明巴拿馬是個進口導向國家。 1060117

(中央社)