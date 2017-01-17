川普陣營無意智庫人士入新政府

華府智庫向來是美國官員出入政府的旋轉門，不過宣示要「抽乾沼澤」的川普陣營對智庫學者擔任新政府要職的興趣不高，轉向延攬商界成功人士。

美國總統當選人川普（Donald Trump）內閣重要職務多由商界領袖與退役將領出任，打破華府智庫或學界人士出任的傳統。川普對前官員和長期浸淫政策研究的學者興趣不高，下一波人事任命預料也將和猶如退休官員旋轉門的智庫保持距離。

「華盛頓郵報」（Washington Post）專欄作家羅金（Josh Rogin）引述川普政權移交陣營人士的說法，下波副國務卿與副部長級官員人選，也多由商界人士出任。

報導指出，原本被認為可能出任國務院副國務卿的美國企業研究所（AEI）資深研究員暨前美國駐聯合國大使波頓（John Bolton）與外交關係協會（CFR）主席暨前資深外交官哈斯（Richard Haass），如今被排除可能，對沖基金經理人麥考米克（David McCormick）已列為考慮人選。

川普對商界成功人士轉進美國政府高層的興趣極高，早前傳出可能出任海軍部長的前聯邦眾議員福布斯（Randy Forbes）如今落馬，沒有政府與軍職經驗的私募基金經理人比爾登（Philip Bilden）可能擔任海軍部長，負責川普擴張海軍的龐大計畫。

歐巴馬與小布希政府時期，華府智庫高層與學者形同政策擬定者，美國政府除了資助研究，也任用大量智庫學者出任要職。但川普陣營認為，智庫是華府「沼澤文化」的一部分，要為失敗的政策負責。

報導引述川普陣營人士的說法，「華府智庫壽命將告終，川普陣營認為智庫行徑猶如價高者得的拍賣行，美國新政府人事重心將放在其他的領域。」

美國總統競選期間，上百名不分政黨的前外交官與學者曾公開聲明反對川普的政見，也不會為他的政府服務，當中包括許多知名智庫學者與前任官員，華郵報導，川普陣營手上有張拒絕往來的黑名單。

美國官方的研究計畫是華府智庫營運重要資金來源，智庫如今面臨政治風氣與文化全面改變，川普新政府恐怕不會再投入太多資源，智庫營運資源將以私人捐助與外國贊助為主。1060117

(中央社)