NBA》卓雷蒙格林大三元 勇士擊潰騎士復仇成功

四巨頭聯手出擊，勇士以35分之差痛電騎士。(美聯社)

勇士在去年耶誕節以1分之差飲恨不敵上屆冠軍騎士，兩隊17日再次狹路相逢，但此次改由勇士當主人，卓雷蒙格林繳出11分、13籃板、11助攻「大三元」成績單，126比91報了去年總決賽以及耶誕節落敗之仇，輕鬆拿下4連勝。

俗話說仇人相見分外眼紅，勇士就是用這種心情來面對這場比賽，開打後就由杜蘭特、史提芬柯瑞與克雷湯普生聯手發動猛攻，打完上半場已取得78比49絕對優勢，即便進入垃圾時間的第四節，勇士替補球員仍不放鬆，最終以35分大勝由詹姆斯領軍的衛冕隊。

此役兩隊都以最佳陣容應戰，但勇士調整得似乎比騎士來得好，只花24分鐘就搞定比賽勝負。除了卓雷蒙格林有大三元傑出表現外，克雷湯普生26分，包含5記三分球，杜蘭特21分、6籃板、5助攻，史提芬柯瑞20分、11助攻，伊戈達拉14分，帕丘利亞13籃板。

騎士最近4戰吞下3敗，同時也是詹姆斯回到騎士之後輸最慘的一次(上季也曾輸給勇士34分)，可見得兩隊的仇恨有多麼深。此役投籃命中率僅有35.2%，三分球投籃命中率26.5%，籃板球更是少了勇士23個，助攻次數11比37，各項攻守統計數據全面潰敗，詹姆斯20分，厄文17分，尚波特15分，洛夫只打16分鐘就因為身體不適退場。

(中時電子報)