NBA》卓雷蒙格林大三元 勇士擊潰騎士復仇成功
勇士在去年耶誕節以1分之差飲恨不敵上屆冠軍騎士，兩隊17日再次狹路相逢，但此次改由勇士當主人，卓雷蒙格林繳出11分、13籃板、11助攻「大三元」成績單，126比91報了去年總決賽以及耶誕節落敗之仇，輕鬆拿下4連勝。
俗話說仇人相見分外眼紅，勇士就是用這種心情來面對這場比賽，開打後就由杜蘭特、史提芬柯瑞與克雷湯普生聯手發動猛攻，打完上半場已取得78比49絕對優勢，即便進入垃圾時間的第四節，勇士替補球員仍不放鬆，最終以35分大勝由詹姆斯領軍的衛冕隊。
此役兩隊都以最佳陣容應戰，但勇士調整得似乎比騎士來得好，只花24分鐘就搞定比賽勝負。除了卓雷蒙格林有大三元傑出表現外，克雷湯普生26分，包含5記三分球，杜蘭特21分、6籃板、5助攻，史提芬柯瑞20分、11助攻，伊戈達拉14分，帕丘利亞13籃板。
騎士最近4戰吞下3敗，同時也是詹姆斯回到騎士之後輸最慘的一次(上季也曾輸給勇士34分)，可見得兩隊的仇恨有多麼深。此役投籃命中率僅有35.2%，三分球投籃命中率26.5%，籃板球更是少了勇士23個，助攻次數11比37，各項攻守統計數據全面潰敗，詹姆斯20分，厄文17分，尚波特15分，洛夫只打16分鐘就因為身體不適退場。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。