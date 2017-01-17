若選上黨魁 韓國瑜：哪裡困難我去哪裡

請辭北農總經理並投入國民黨主席選舉的韓國瑜17日表示，若當選黨魁，哪個選區艱困、哪裡沒有適合的人選，他就去哪裡選。（季志翔攝）

宣布請辭北農總經理並投入國民黨主席選舉的韓國瑜，昨強調自己「開弓沒有回頭箭，一定參選到底」。韓國瑜今接受廣播pop radio 新聞搶先報專訪，他表示，若當選黨魁，哪個選區艱困、哪裡沒有適合的人選，他就去哪裡選。

對於外傳前副總統吳敦義助攻、或對其目標是立委的說法，韓國瑜說，目前只專注在選黨主席，更坦言已是幾個月來的想法。他也說到，連署門檻是最大挑戰，不過只要通過第一輪連署達標，他有信心，主持人問及，是否有其他目標、例如縣市首長？

韓國瑜說，若他當選黨魁，台南市議員謝龍介願選台南市長，也可以，他願意御駕親征高雄市長。

但黃光芹質疑，若未當選黨主席，是否願意接受徵召？韓國瑜表示，如果其他人當選黨魁，看狀況，他願意。

(中時)