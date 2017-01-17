MLB》前明星捕手I-Rod：當初轉捕手爆哭

I-Rod透露其實當初是被父親逼著當捕手。(美聯社資料照)

昔日征戰大聯盟21年的前明星捕手「I-Rod」I.羅瑞格茲(Ivan Rodriguez)，締造大聯盟多項捕手紀錄，堪稱大聯盟史上最優秀捕手之一，不過他向美媒《The Players Tribune》透露，其實他一開始並不想當捕手，甚至在他父親要求他專心練捕時，「我立刻開始痛哭。」

I-Rod當初年僅16歲就被遊騎兵簽下，經3年磨練登上大聯盟，隔年以20歲之姿，成為大聯盟最年輕的明星賽球員，隨後10年間都是明星賽固定班底，並於2003年助馬林魚奪得世界大賽冠軍。21年生涯斬獲7座銀棒獎、1座美聯MVP，13次金手套獎、2844支安打、蹲捕2427場、4成56阻殺率，皆為大聯盟捕手史上最高紀錄。

「事實上，我是投手跟三壘手，」I-Rod坦言，最初他從沒想過要當捕手，但當時擔任教練的父親，發現他手臂強壯、揮臂速度也快，決定讓他朝此方向發展，「他告訴我『你不用再練投跟三壘了，你要成為一個捕手，我想你會是個好捕手』。」聽到父親一席話，讓年僅8歲的I-Rod頓時聲淚俱下。

儘管I-Rod哭著哀求父親說，「我不想當捕手，我想當能轟全壘打的三壘手」，但他父親仍沒改變主意，只告訴他，「你可以盡情的哭，但從現在起，你就是捕手。」不過也因為父親的堅持，才造就身手足以問鼎名人堂的傳奇捕手，只可惜I-Rod捲入禁藥醜聞，想挺進古柏鎮恐怕有難度。

(中時電子報)