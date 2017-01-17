樂園春節送好康 多家推兒童免費玩

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24家主題樂園17日舉行聯合記者會，各樂園將在春節期間推出多項優惠及活動，多家樂園都祭出兒童免費玩好康。中央社記者汪淑芬攝 106年1月17日

24家主題樂園今天舉行聯合記者會，各樂園將在春節期間推出多項優惠及活動，六福村、麗寶樂園及8大森林樂園都祭出兒童免費玩好康。

六福村主題樂園從28日年初一到2月1日年初五，12歲以下兒童都可免費入園。

麗寶樂園從年初一至年初五，10歲以下兒童免費入園。

8大森林樂園新春全面299元，7歲以下兒童免費。

麗寶樂園也推出即日起至2月28日，在麗寶OUTLET MALL單筆消費滿新台幣3000元，就可抽好禮，最大獎是價值新台幣200萬元的奧迪A4名車。

其他樂園優惠還包括：野柳海洋世界春節期間門票五折，屬雞民眾只要100元就可入場；雲仙樂園推出春之櫻一日遊券，纜車加櫻花餐只要488元。

劍湖山世界打造全新VR大白鯊和侏儸紀主題，20日至2月12日，推出全民優惠價599元，午後1時入園只要450元。

義大世界今年新推出「VR方城市」遊樂設施，即日起官網購票，3人同行享73折，年初一至年初五，現場購票加贈幸運卡，天天抽獎，有10萬元現金禮券、價值1萬6800元福袋。

遠雄海洋公園年初一至年初四，餐飲商品滿2000元，就可換抽獎券，4天將抽出100萬元獎項。1060117

(中央社)