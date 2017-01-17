川普揚言趕移民 瓜地馬拉：美國做不到
瓜地馬拉總統莫拉萊斯（Jimmy Morales）今天表示，美國「並沒有餘力」，如同總統當選人川普（Donald Trump）所言，遣返數以百萬計的無證移民。
法新社報導，莫拉萊斯告訴瓜地馬拉電台EmisorasUnidas：「經濟上，美國沒有餘裕趕走1200萬居民或無證待在美國領土的人，因為這些人製造、消費，且對國內生產毛額（GDP）成長所有貢獻。」
川普20日將接替歐巴馬總統，挾著共和黨國會多數走馬上任。川普多次矢言上任後驅逐數百萬沒有居留證明的移民，瓜地馬拉等鄰近拉丁美洲國家不禁有些害怕。
莫拉萊斯表示，若是美國大規模遣返，瓜地馬拉沒有應變計畫，但他強調，川普若想照著先前揚言的做，必須先過國會那一關。
「美國是個非常有制度的國家，不是只有行政部門在做決定。」「參、眾兩院都有很大的權力。」（譯者：中央社鄭詩韻）1060117
(中央社)
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