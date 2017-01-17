柯文哲：政風處長是屆期調動
台北市長柯文哲今天說，政風處屬於一條鞭系統，由法務部廉政署直接管轄，前政風處長劉明武已做滿6年，是「屆期被調動」，且政風、主計有自己調度系統，跟市府無關。
柯文哲上午出席「2017台北市公園生態化發表會」，會後受訪，媒體提問，關於前政風處長劉明武離職一事，柯文哲說，劉明武是「屆期被調動」
媒體詢問，有議員提及柯文哲近期行程增加，是已經準備要打選舉戰。
柯文哲說，這是開竅也是適應，就像是看到人要握手，要保持笑容，以前在台大當外科加護病房主任時，「我的病人都不會講話，全都插管，不用溝通，都不需要跟人講話」。
至於柯文哲昨天赴新竹慰勞作戰部隊，有網友認為柯文哲是為總統選舉鋪路。柯文哲表示，「想太多」，只是勞軍行程，且是針對台北市役男，「總要找個名目給部隊發加菜金去勞軍」。
媒體詢問，市府發言人群資歷太淺，是否無人可用，而副發言人劉奕霆是否暫代。
柯文哲說，發言人林鶴明離職總要有人先代理，這也滿正常，常常代到習慣就真除，「我們的發言人壓力比較低，只要講實話就可以，先做做看，有問題再講」。媒體詢問，其他縣市的發言人比較不需要講實話嗎？柯文哲傻笑不回應。
至於柯文哲上任滿2年，但市府團隊離職人數卻過半，柯文哲表示，這也滿正常，沒什麼，任期兩年，「人本來就來來去去，還好」。1060117
(中央社)
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