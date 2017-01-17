台美關係 總統：向下個經貿里程碑努力

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總統蔡英文（右）17日表示，美國是台灣最重要貿易夥伴，過去累積很多成功合作經驗，台美關係不應滿足於目前成就，應持續向下一個雙邊經貿關係里程碑努力。中央社記者吳家昇攝 106年1月17日

總統蔡英文今天表示，美國是台灣最重要貿易夥伴，過去累積很多成功合作經驗，台美關係不應滿足於目前成就，應持續向下一個雙邊經貿關係里程碑努力。

蔡總統上午在總統府接見美台商業協會理事主席伍佛維茲大使（Amb. Paul Wolfowitz）等人時說，美台商業協會再次訪台，顯示美國商會對重視美經貿關係。多年來，美台商業協會支持台美雙邊經濟安全合作，持續透過聯繫美國行政與立法部門、投書主流媒體及辦台美產業經濟研討會等方向，不斷強化台美夥伴關係，也向美國社會說明台美經貿關係的重要。

蔡總統表示，從過去到現在，美台商業協會是台灣重要盟友與堅實夥伴，這次訪台正好適逢美國新政府將上任關鍵時刻，相信變動中的世界局勢，「更加強穩固台美經貿關係是我們台美經濟成長的重要基礎」，會一起尋找創造，把握發展新機會。

蔡總統說，台灣內部處於經濟轉型重要階段，新的一年最重要是提升經濟，除聚焦產業，也會加速推動結構轉型，全面擴大基礎建設投資，為經濟成長注入新活力，相信台美雙方在振興經濟作為中會找到新合作模式。

蔡總統表示，無論是雙邊自由貿易協定或其他推動經濟整合方法，透過更好、更多協商討論，創造更好投資貿易環境，希望美台商業協會繼續支持協助。1060117

(中央社)