歐蘭德嗆川普 歐盟事務無須外人指點
法國總統歐蘭德（Francois Hollande）今天毫不客氣地回應美國總統當選人川普對歐洲聯盟的批評，稱歐盟「事務無須外界指點」。
法新社報導，歐蘭德在巴黎替即將卸任的美國駐法國大使哈特利（Jane Hartley）舉辦的儀式上說：「我在此表明，歐洲一直願意追求跨大西洋合作，但將基於我們的利益與價值決定路線。」
歐蘭德說：「歐盟不需要外界指點必須怎麼做。」
根據15日發表於「泰晤士報」（The Times）與德國「畫報」（Bild）的尖銳訪談，川普對英國公投脫歐表示讚賞，並說移民政策讓歐盟變得衰弱。
川普批評德國向敘利亞難民開放邊界的決定是「災難性」，稱讚英國脫歐是「一件偉大的事」，並預測其他國家將步英國後塵脫歐。
川普說：「如果難民不斷湧入歐洲不同地區…我認為很難讓歐洲團結起來，因為民眾很不滿。」
川普也稱北大西洋公約組織（NATO）「過時，因為這是許多年前設計的…（沒有）涵蓋到恐怖活動」。
川普也指出，在歐盟28個成員國中，只有少數履行軍事花費承諾。
歐蘭德未指名道姓地說，歐洲與美國的關係「一直建立在相同原則與價值上」。
他說：「這些價值稱為尊重、有難同當，但也承諾維護民主、捍衛自由、尊重男女平等與人類尊嚴。」
歐蘭德又說，向逃離迫害的難民提供庇護，也是歐洲與美國共同秉持的核心價值。
歐蘭德又說，只有在威脅不在時，北約才過時。
他說：「我們致力維持同盟關係，但我們在戰略上也能自我滿足，這正是法國一直捍衛的。在主權獨立下，與北約完全互補。」（譯者：中央社張曉雯）1060117
(中央社)
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