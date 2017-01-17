哈雷開道 外交部：我方未支付費用
外界質疑總統蔡英文日前過境美國舊金山時，50部哈雷重機開道，是由我方政府花錢買單。外交部今天表示，這是美國慣例做法，我方並未支付任何費用。
媒體報導，蔡總統出訪中美洲4友邦的「英捷專案」，過境美國舊金山時，美方派50部哈雷重機開道禮遇，遭前總統府副秘書長羅智強和前立委林郁方質疑「誰買單？」
外交部發言人王珮玲上午澄清，我國總統出訪友邦過境美國期間，美方一向依據「安全、便利、舒適、尊嚴」原則，提供高規格的維安禮遇及接待。這次在美國務院外交安全局（DSS）及我國相關駐處協調下，各過境城市的警方，都有派遣警車協助開道及維安戒備等工作，這是長期以來美方的一貫做法。
王佩玲表示，蔡總統「英捷專案」過境美國休士頓及舊金山期間，為確保總統車隊參訪行程順暢及安全無虞，該2城市警方均提供重型機車及警車開道，並協助維安作業，我方並未負擔任何費用。
王佩玲說，美方此舉展現對我總統過境的高度重視及禮遇，也充分彰顯台美關係堅實穩固，外交部對此表示誠摯感謝。1060117
(中央社)
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