汗血馬10萬8 草泥馬5萬9拍出

行政執行署桃園分署17日首創成功拍賣馬匹，大馬（汗血馬）以新台幣10萬8000元拍出，草泥馬拍出5萬9000元。拍得者指出，大馬（圖）有點瘦弱，細心餵養一定會茁壯。中央社記者卞金峰桃園攝 106年1月17日

行政執行署桃園分署17日首創成功拍賣馬匹，大馬（汗血馬）以新台幣10萬8000元拍出，草泥馬（圖）拍出5萬9000元。中央社記者卞金峰桃園攝 106年1月17日

行政執行署桃園分署今天首創成功拍賣馬匹，大馬（汗血馬）以新台幣10萬8000元拍出，草泥馬拍出5萬9000元。拍得者指出，大馬有點瘦弱，細心餵養一定會茁壯。

桃園分署「富國100法拍市」有馬市車墟，桃園分署今天拍賣馬匹，這次法拍馬匹是來自多年前培養出不少國內馬術教練的台灣第一等馬術場「格藍地馬術中心」，近年來因大環境不景氣及馬匹養育開銷影響，營業規模縮減，並積欠數年房屋稅與前員工勞健保費。

桃園分署派員到馬場，跟負責人達成協議先行扣押50餘件動產，其中包括1匹大馬（汗血馬）及2匹寵物馬，另有一般俗稱草泥馬的羊駝1匹以及水晶、石器、漆器與木雕等藝術品，今天在「富國100法拍市」集中拍賣。

拍賣結果，大馬10萬8000元、小白馬5萬3000元、小棕馬6萬元、草泥馬5萬9000元，全拍出。

在宜蘭地區擁有馬場的郭小姐，以10萬8千元拍得大馬，她表示，雖然這匹馬有點瘦弱，但只要細心餵養、呵護，一定會健康茁壯。1060117

(中央社)