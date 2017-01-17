抗議勞基法切割 教團要求兼任師一體適用
高教工會今天表示，兼任教師適用勞基法的草案被切割，只讓未具本職者適用，恐產生「無保障者排擠有保障者」的就業排擠效應，要求兼任教師一體適用。
台灣高等教育產業工會今天邀集多位大專兼任教師，到教育部門口抗議兼任教師適用勞基法的草案被切割，只讓「未具本職」的兼任教師適用勞基法，要求全體大專兼任教師，一體適用勞基法。
高教工會辦公室主任陳書涵表示，為改善兼任教師長年被當作廉價教學人力，經持續爭取，勞動部終於打算自今年8月起，讓大專兼任教師適用勞基法，卻因教育部施壓，使勞動部史無前例切割草案，只讓「未具本職」兼任教師適用勞基法。
陳書涵指出，若區隔出一特殊區塊不適用保障，將成為資方逃避勞動保障的後門，並產生「無保障者排擠有保障者」的就業排擠效應，並出現一波大規模兼任教師失業潮，高教工會已接獲不少兼任教師反映，校方要求兼任教師提供在外的全職證明，否則下學期可能不再續聘。
徐姓兼任教師表示，自己在大專任教13年，教過上萬名學生，一學期要兼4、5個學校的課，在學校沒有專屬休息室，下課後只能待在教室，等下一堂上課，但遇到評鑑，同樣要填很多表格，系上開會也不敢不參加，兼任教師過去沒有勞基法保障，現在又面臨可能不被續聘的危機。
為了替兼任教師爭取公道，高教工會要求教育部立即發文給全國大專院校，要求校方停止各種恐嚇調查，只要未具正當理由，不得任意解聘、不續聘「未具本職」兼任教師，教育部和勞動部立即修正草案，讓大專兼任教師一體適用勞基法。
高教工會在記者會後，企圖闖進教育部，但遭到警方阻擋在門外，隨後在教育部前靜坐抗議，持續高喊「部長出來」。1060117
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。