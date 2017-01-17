黨魁選舉 藍委：應尊重不分區立委想法

國民黨團總召廖國棟今天針對黨政策會執行長蔡正元要求不分區立委勿介入黨主席選舉表示，不分區立委雖是黨推薦，但非黨指派，是經民意洗禮產生，應尊重他們的想法。

媒體報導，國民黨政策會執行長蔡正元昨天通令黨內，點名要求黨中央具絕對提名權的「不分區立委」要在黨主席選舉過程保持黨務中立，「謹慎避免介入，免惹物議」。

對此，國民黨立法院黨團總召廖國棟今天上午受訪表示，不分區立委雖是黨推薦，但是不分區立委是透過一定程序選舉選出來，不是黨指派，代表黨沒有錯，但經過一定民意的洗禮所產生，立委個人一定有自己的想法，應該尊重。

廖國棟說，他擔任國民黨團總召，必須要保護黨團的想法或發言、主張的權利，不太懂跟黨中央相關內規有無扞格之處，希望大家互相尊重。他說，不分區立委也是立委，也有想法，希望黨中央的發言不是針對黨團。

廖國棟指出，不同意不分區立委是黨工的說法，黨工是黨工，立委卻是選出來的，不是指派的，是經過一定程序、選舉產生，立委的職權是依據憲法賦予的，不是黨中央給的，一定要釐清這件事。

身為國民黨不分區立委的國民黨團首席副書記長王育敏則表示，作為不分區立委不會介入什麼選舉，黨主席候選人中也沒有不分區立委，但關心黨未來發展、期待黨主席提出有理想的論述、幫忙黨改造，這是任何黨員都可以關心的事情。1060117

(中央社)