西螺張燈結綵 迎春吉鳴太平

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農曆春節將至，西螺張燈結綵迎春，連結台灣燈會在雲林的喜慶，以「西螺迎春，吉鳴太平」主題，在延平老街及西螺大橋廣場燦爛點燈。

今年台灣燈會在雲林舉行，西螺鎮公所結合福興宮也規劃系列活動及藝術街燈，推出「雞鳴太平、醬油故鄉、蔬果之鄉」3座大型意象，並在西螺大橋及廣場布置造型花燈，與大橋迷人夜景互相輝映。

雲林縣政府社會處長丁彥哲、西螺鎮長鄭玲惠、鎮民代表會主席鍾任明、福興宮董事長楊文鐘及各界等，上午宣布啟動春節活動。

「西螺迎春，吉鳴太平」系列活動，20日晚間7時在西螺大橋廣場舉行點燈晚會，現場並準備千份湯圓，讓民眾看表演、吃湯圓、迎新年。

西螺大橋西側路樹將投射染色燈光，入夜後五彩繽紛，延平老街及建興路有跨街燈海布置，28日農曆大年初一起，連續5天在東市場及公正路口有街頭藝人表演；鎮公所今年特別推出「西螺美食護照」，邀遊客玩西螺。

西螺福興宮從27日農曆除夕起，邀民眾來炸年獸、提火把踩街、觀賞高空煙火秀，午夜開廟門、搶頭香，還有一元美金紅包可拿，並與劍湖山世界及王子大飯店，推出媽祖信徒獨享優惠，歡迎來快樂過新年。1060117

(中央社)