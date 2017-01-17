放款給棕櫚油企業逾5千億 匯豐遭控毀雨林共犯

綠色和平今（17）日發表《銀行的毀林業務》調查報告，指出匯豐集團雖簽署「赤道原則」，願意加入環境與社會風險考量評估相關業務，但卻仍放款給破壞雨林的棕櫚油企業163億美元，成為「毀林企業」，要求匯豐銀行停止提供放款。

綠色和平《銀行的毀林業務》調查報告中指出，渣打銀行、ANZ澳盛銀行、花旗銀行等17家銀行涉及放款給有毀林爭議的棕櫚油企業，其中滙豐籌集資金給6間棕櫚油企業163億美元貸款及近20億美元公司債券，助長這些企業摧毀印尼雨林及泥炭地，間接帶來違法開發、加劇空氣污染和溫室氣體排放、並威脅極瀕危特有生物紅毛猩猩的存亡。

綠色和平指出，印尼平均每年有62萬公頃森林遭破壞，從1990年至今，已有3100萬公頃的雨林遭到破壞，面積接近德國的大小，已成為世界上毀林情形最嚴重的國家；此外，印尼每年都發生多次森林大火，在2015年東南亞就有超過10萬人因為森林大火所產生的霧霾而早逝，而大火亦為印尼造成約160億美元（約台幣4800億元）的損失。

不只毀壞雨林，物種也面臨棲地破壞危機，綠色和平說，在去年，《國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》已將主要棲息於印尼雨林的婆羅洲紅毛猩猩，從「瀕危」（endangered）提升至「極瀕危」（critically endangered），指出牠們數量急降的原因為棲息地遭到破壞，甚至變成種植園。

「匯豐聲稱關注環境及永續發展，並在其政策中明令不參與破壞天然森林的開發案。令人遺憾的是，匯豐說一套做一套，把承諾拋諸腦後」，綠色和平東亞分部資深專案主任馬子琪痛批匯豐言行不一，為破壞雨林的企業籌集超過新台幣2000億元的資金。

因此，綠色和平呼籲，匯豐應嚴格執行「不毀林、不開墾泥炭地、不侵害人權」（No Deforestation, No Peat, No Exploitation，NDPE）政策，立即停止對破壞森林的棕櫚油企業提供融資服務，並公開棕櫚油企業或擁有棕櫚油企業的集團的金融服務詳情。

(中時)