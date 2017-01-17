2020提名郭董？吳敦義：若郭有意願 百分之百會提他
鴻海集團創辦人郭台銘日前被點名是2020年藍軍最可能勝選的人，表態參選國民黨主席的前副總統吳敦義今接受《新聞深喉嚨》專訪時表示，如果有勝選的機會，郭台銘也有意願，加上黨內人選沒郭強大，「百分之百」會提名非國民黨籍、無黨籍的郭台銘。
吳敦義說，2008年當時國民黨由前總統馬英九參選總統，並在立法院拿下近8成席次，這是當時黨主席吳伯雄和他擔任國民黨秘書長時請馬英九參選，因為在那當下他是最合適的人選。
吳敦義強調，任何一個黨主席、秘書長，有決策權的中常會、全代會一定要挑選一組最好、能獲勝的人選出來，如果黨內沒有這人才，郭台銘也是要考量的人選，會秉持大公無私精神，設法在2020拿回政權。
主持人平秀琳追問，如果黨內沒有人民調贏過蔡英文總統，而郭台銘民調可跟蔡平起平坐，甚至超越，是否會提名非國民黨籍、無黨籍的郭台銘？
吳敦義說，「那是百分之百」，有勝選的機會，郭又有這意願，加上黨內人選沒有這樣強大，當然是這樣。
(中時)
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