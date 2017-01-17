神社結合鐵路 台日11車站集章活動又來啦！

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「橫跨台日！鐵路紀念章拉力賽第2彈」相關文宣。（台鐵提供）

「橫跨台日！鐵路紀念章拉力賽第2彈」相關文宣。（台鐵提供）

「橫跨台日！鐵路紀念章拉力賽第2彈」相關文宣。（台鐵提供）

「橫跨台日！鐵路紀念章拉力賽第2彈」相關文宣。（台鐵提供）

「橫跨台日！鐵路紀念章拉力賽第2彈」相關文宣。（台鐵提供）

「橫跨台日！鐵路紀念章拉力賽第2彈」相關文宣。（台鐵提供）

「橫跨台日！鐵路紀念章拉力賽第2彈」相關文宣。（台鐵提供）

台鐵局與日本西武鐵道、京急電鐵及東武鐵道共同舉辦集章活動——「橫跨台日！鐵路紀念章拉力賽第2彈」將於1月27日至7月31日舉辦。台鐵表示，這是繼前年8月起為期1年的「橫跨台日！鐵路紀念章拉力賽」，獲廣大迴響，因此再舉辦第2彈。

台鐵介紹，第2彈以能量景點（寺廟）巡禮為概念，為讓參與者可以前往台灣及日本具有代表性的能量景點巡禮，各家鐵道公司將紀念章設置在能量景點附近的車站，如西武鐵道的西武秩父站（三峰神社、寶登山神社、秩父神社）及本川越站（川越冰川神社）、京急電鐵的三崎口站（城島）及穴守稻荷站（穴守稻荷神社）。

另外，東武鐵道將獎章設置在東京晴空塔站（金龍山淺草寺、淺草神社）、東武日光站（中禪寺湖、華嚴瀑布）及川越站（川越冰川神社）。

台鐵局則有台北車站（龍山寺）、大甲站（鎮瀾宮）、台南站（大觀音亭暨興濟宮）及花蓮站（聖天宮），台日鐵路合計共11個車站。

台鐵說明，收集11個車站的其中日本2站+台灣2站+任意1站共5站（本川越站與川越站擇一即有效）紀念章，即可到京急線羽田機場國際線航廈2樓的「京急旅客服務中心」（以下稱「京急TIC」），或是台鐵局台北車站西3門的「台鐵夢工場旗艦店」兌換「原創寶特瓶提袋」。

另外，集滿全部10個車站（本川越站跟川越站只要收集其中一個即有效）就能獲得抽獎明信片參加抽獎，有機會抽中各鐵路公司提供的「制霸獎（特別獎）」。

台鐵說，集章手冊自1月27日10時起於各集章車站公開索取，限量5000本，台北站（台鐵夢工場旗艦店）3000本、大甲站500本、台南站750本、花蓮車站750本，手冊內容除了介紹各集章車站及其周邊能量景點，也可以作為在日本或是台灣旅遊時的旅遊書使用。

台鐵「橫跨台日！鐵路紀念章拉力賽第2彈」相關說明：

1. 實施期間 2017年1月27日(五) ～ 2017年7月31日(一)

2. 贈品兌換期間 2017年1月27日(五) ～ 2017年8月10日(四)

3. 贈品兌換地點

台灣：台鐵夢工場旗艦店(台北站西3門) 10:00～20:30

日本：京急TIC(羽田機場國際線航廈站2樓) 07:00～22:00

4. 紀念章的設置車站（共11站）

台灣鐵路：台北站・大甲站・台南站・花蓮站

西武鐵道：西武秩父站剪票口外・本川越站剪票口外

京急電鐵：三崎口站剪票口外・穴守稻荷站剪票口外

東武鐵道：東京晴空塔站剪票口內・東武日光站剪票口外・川越站剪票口外

5. 紀念章收集冊的設置車站

台灣鐵路：台北站3000本・大甲站500本・台南站750本・花蓮站750本

西武鐵道：池袋站・西武秩父站・西武新宿站・所澤站・本川越站

京急電鐵：京急TIC・三崎口站・穴守稻荷站

東武鐵道：東京晴空塔站・東武日光站・川越站

6. 參加方法

①在各車站拿取「橫跨台日！鐵路紀念章拉力賽第2彈」的紀念章收集冊。

②【Five Stamp獎】從設置紀念章的車站中，收集台灣2個車站，日本2個車站及台灣或日本任意1個車站合計5站（※本川越站跟川越站只要收集其中一個即有效）即可憑記念章收集冊到兌換地點兌換活動贈品。

本活動贈品的「原創寶特瓶提袋」是以4家公司的電車車輛為概念所設計，限量提供2,500份給完成活動的參加者。

③【全站制霸獎】持收集完全部10個車站紀念章（※本川越站跟川越站只要收集其中一個即有效）的冊子到贈品兌換地點即可獲得抽獎明信片。填寫完明信片上的基本資料後即可參加抽獎。將抽出獎者贈送西武鐵道・京急電鐵・東武鐵道・台灣鐵路提供的特別獎品。

台灣鐵路獎：「普悠瑪」模型馬祖陳年高粱紀念酒 限量5名、台鐵原創3 in 1多功能道釘筆及火車筆座 限量5名

西武鐵道獎：埼玉西武獅選手的簽名球衣 限量5名

京急電鐵獎：京急EX Inn品川站前店 雙人住宿券 限量2組共4名、葉山女子旅行雙人招待券 限量3組共6名

東武鐵道獎：東武世界廣場入場券 限量5組10名

活動參加期間：2017年1月27日(五)～2017年8月10日(四)日期以郵戳為憑制霸獎抽獎日期及地點：2017年8月15日(二) 京急電鐵(暫定)

※活動參加者的個人資料僅用於主辦單位通知及活動領獎確認使用，不會另作其他用途，並於本活動結束後銷毀。

※未於活動期間至臺北臺鐵夢工場填寫明信片、填寫不明或不符規則的明信片將無法參與抽獎。

※獎品將直接寄給中獎者，恕不另行公布中獎名單。

※恕無法選擇獎品。

7. 參加費 免費 (交通費需由參加者自行負擔)

8. 其他 ・Five Stamp獎將在贈品全數贈送完畢後結束活動。兌換贈品時請攜帶紀念章收集冊，1本冊子僅可兌換1個贈品。

・各社局的紀念章及紀念章收集冊的設置時間為始發電車～末班電車之間。

【參考】

・京急電鐵 2015年2月26日 與臺灣鐵路締結友好鐵道協定

・西武鐵道 2015年3月14日 與臺灣鐵路締結友好鐵道協定

・東武鐵道 2015年12月18日與臺灣鐵路締結友好鐵道協定

◇旅客詢問處

・台鐵夢工場旗艦店(台北車站西3門)

TEL. 02-23830367

營業時間：10:00~20:30

(中時)