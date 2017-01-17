NBA》主場連續100場投進三分球 柯瑞史上第二

史提芬柯瑞連續100場在主場投進三分球，成為史上第二人。(美聯社)

勇士與騎士前後兩支冠軍球隊在17日展開正面交鋒，原本期盼會是一場精彩戰役的球迷，沒想到卻看到一場慘不忍睹的大屠殺，不過，對於勇士球迷而言還是有收穫的，不但有卓雷蒙格林的大三元，還有當家球星史提芬柯瑞寫下了在主場連續100場投進三分球的紀錄，成為史上第二人。

史提芬柯瑞此役20次出手只命中7球，投籃手感並不是那麼好，尤其是前三次在三分線外出手全部落空，但，柯瑞的心臟還是夠大顆，最終還是飆進了5記三分球，得到20分以及11次助攻，完成了隊史紀錄。

根據統計，NBA史上最長連續在主場投進三分球場次的紀錄保持人就是剛從老鷹轉隊過來的神射手柯佛(132場)，至今生涯已投進1956顆三分球，史上排名第8，史提芬柯瑞生涯投進1744顆三分球，史上排名第14，兩人之間的差距只有214顆，有機會在未來兩個球季內成功超越。

(中時電子報)