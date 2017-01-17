超悍女里長 強取建商180萬

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台北市中正區南福里女里長鄒桂蓉涉嫌假借為社區住戶爭取工程鄰損賠償，並利用里長職權遲不同意建商施工，向建商勒索180萬元得逞。台北地檢署調查發現，社區住戶並不知鄒女向建商索討賠償，而鄒女拿到180萬元也未發給里民，今日依《貪汙治罪條例》藉勢藉端勒索罪起訴鄒女，並將在押的鄒女移由台北地院審理。

起訴指出，鄒桂蓉2014年當選南福里里長，但在上任之前即多次向北市府陳情，指控社區對面的新建大樓工程造成社區牆面龜裂、公共通道受損，又指工程帶來空氣、噪音汙染，讓建商疲於奔命，一度要求建商賠償50萬元

鄒桂蓉當選里長後仍對建商緊咬不放，但賠償金額提高至200萬元；由於建商在區里內挖掘道路須當地里長簽名同意，被害建商不堪鄒桂蓉長期刁難，2015年2月間，先後以現金、支票支付鄒女共180萬元，工程才得以順利進行。

檢調去年11月針對鄒桂蓉展開搜索約談行動，並成功聲請羈押獲准。但鄒女矢口否認藉勢藉端勒索，辯稱因熱心公益，才代同社區大樓住戶與建商協商，只是還沒將賠償款分給住戶鄰居，絕無貪汙之意。

承辦檢察官為釐清真相，全面通知鄒桂蓉同社區住戶到庭作證，住戶都指稱，確實曾向鄒女反應對面新建大樓工程帶來空氣、噪音汙染，也對建商在社區承租房舍作為工務所導致進出複雜頗為不滿，但從未授權鄒女向建商索討鄰損賠償。

檢察官認為，社區住戶並未委託鄒桂蓉向建商索討賠償費用，鄒女收取180萬元後款項全存放於個人銀帳戶，也未朋分給社區住戶，認定鄒女利用職權向建商勒索，依法提起公訴。

(中時)