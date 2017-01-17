才被男友求婚 蕭淑慎竟怒譙「不懂尊重」
蕭淑慎去年底被拍到與鮮肉男親暱互動，隨後公開熱吻照證實戀情，事隔不到三個月立即公開向蕭淑慎求婚，戀情根本是神展開，不過才剛被求完婚，蕭淑慎竟在臉書發文怒譙，也讓粉絲好奇事發生什麼事?
被求婚理當相當甜蜜，但蕭淑慎凌晨卻發文痛批「這是一個不懂的尊重的世界」，她認為若想要獲得別人尊重，就應該思考是否先給予對方尊重，畢竟逞一時口舌之快對彼此都沒好處，最後她則感謝父母、朋友以及粉絲的支持，讓她不論眼前會面臨多少難關，都有勇氣往前邁進，不過蕭淑慎會如此氣憤的發文，被網友推測是受不了網路酸民才會有這般情緒性的發言。
(中時電子報)
關鍵字：蕭淑慎
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