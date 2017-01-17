台北車站施工撞歪灑水頭 噴水10分鐘

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台北車站一樓今天上午進行更換地板工程時，因施工不慎撞到天花板消防灑水頭，噴水10分鐘，因施工處有圍籬，未影響旅客。

台鐵說，台北車站一樓東側走廊施工不慎造成消防灑水頭噴水，造成小積水，但施工區都有圍籬，旅客不會進入，大約10分鐘就將積水處理完畢。1060117

(中央社)