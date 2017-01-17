徐玄以愛為主題 與秀智單飛新曲尬歌

我要評比

南韓女團少女時代老么徐玄單飛出道的個人專輯「Don't Say No」今天零時正式發行，而女團miss A的秀智也以單飛新曲「假裝幸福」回歸歌壇，SM與JYP娛樂當家女神一爭高下。

南韓聯合新聞通訊社報導，徐玄坦言希望作為一名歌手能展現自己專屬的音樂風格和品味，她以愛為主題親自為專輯所收7首歌中的6首作詞。

徐玄說，以往在少時或合出專輯時所作歌詞有9成會被公司淘汰，但這次她殫思竭慮拼盡全力，所寫6首全部合格。以往為少女時代的整體風格所限，無法暢所欲言，但此次的成就感不言而喻。

據報導，提及創作源泉，徐玄透露是戀愛經驗加上大膽想像力。她說，在反覆聽曲後，敘事構思油然而生，先從自己的經驗出發，再發揮創作想像力寫歌。

談到同天發歌的miss A秀智，徐玄笑道，相信競爭能促進成長。

秀智新曲「假裝幸福」截至今天上午6時，在Melon、NAVER音樂、Soribada等8大主要音源網站榜單上位列首位。1060117

(中央社)