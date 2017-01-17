響應川普 通用汽車宣布對美增資300億
美國準總統川普（Donald Trump）透過推特施壓各大車廠返美投資，似乎再度「達成」目標，就在他即將就職前一週，美系汽車大廠通用（General Motors Co）再次響應他的政策，宣布將砸下10億美元（約315.7億台幣），對全美的工廠進行投資升級作業，本次投資案，可望為美國新增加至少1,000名的工作機會，包含中高階的工程師等技術職位。
據路透社（Reuters）報導，就在美國即將正式迎來川普時代的前夕，日前多次被點名批評的美系車廠通用宣布，將砸下10億美元（約315.7億台幣），對其在全美境內所有的工廠進行升級投資，此次大筆投資將可望為美國帶來至少1千個新的就業機會。打從川普開始在推特上點名各家車廠起，通用汽車飽受批評之苦，其在墨西哥設廠製造的雪佛蘭（Chevrolet）系列車款被威脅課以高額關稅後，如今再次宣布高額投資案，通用汽車拒絕對此做出回應或說明。
隨著川普打著「美國製造」和「美國再起」的旗幟，愈來愈多美國與外國企業為防掃到其颱風尾，選擇與他和他的團隊妥協，不僅是通用，包含日系大廠豐田（Toyota）和日產（Nissan），或是福特（Ford）等公司都陸續宣布其新的投資案，豐田將在5年間投入100億美元（約3,157億台幣）、飛雅特克萊斯勒汽車（Fiat Chrysler Automobiles NV）則是會增加10億美元（約315.7億台幣）投資並為中西部新增約2千個工作機會，而福特則是放棄墨西哥設廠計畫，改在密西根州投入7億美元（約221億台幣）新建廠房。
但這些新推出的投資計畫，在外界和各家媒體看來，宛如像是一場競賽或表演，是為了向即將上任的川普釋出善意，防止自身未來的市場和收入遭受波及而做出的「努力」。但在新增投資的背後，全美40座通用汽車工廠，卻有至少3個通用工廠的3,300名員工，將面臨被裁撤的命運。
(中時電子報)
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