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1月17日中視午間新聞速速報

台灣人瘋集點換鍋具 破全球年銷量

超市龍頭全聯，德國名牌鍋具的集點兌換活動，民眾兌換高達24萬個，等同廠商全球1年總銷量，原廠趕工出貨，台灣人瘋集點，跌破德國廠商眼鏡

狂PO網路曬恩愛 代表感情出問題!?

很多情侶都喜歡在社群網站上貼出合照曬恩愛，然而兩性專家卻指出，如果情侶曬恩愛的次數太過頻繁，可能代表心中的不安全感，兩人之間有問題。

回暖3天!週五急凍 極地渦旋快來了

這三天天氣回暖，但週四晚上起，冬天冷空氣的中心極地渦旋，將往南移到亞洲，北部低溫十二度，中南部空曠地區甚至下探十一度。預估過年天氣也偏冷。

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！

(中時電子報)