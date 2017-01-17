跨年大屠殺 土耳其夜店恐攻兇手落網
綜合外電報導，今年元旦前夕在土耳其伊斯坦堡夜店屠殺39人的兇手已經落網。該案兇手是男性，名為Abdoulkadir Macharipov，是34歲的烏茲別克人，他屬於伊斯蘭國(Islamic State, IS)在中亞地區的組織成員。
據土耳其的「自由日報」(Hurriyet)及多家外媒報導，伊斯坦堡夜店Reinar恐怖攻擊案兇嫌是在伊斯坦堡小區Esenyurt被逮捕，該區跨越分隔歐亞大陸的博斯普魯斯海峽，兇手被捕時正在該區歐洲一側。
目前此一信息尚未得到土耳其警方證實。不過稍早前土耳其副總理曾表示，Reina夜店恐攻案的兇手已在博斯普魯斯岸邊查找到蹤跡。
Reina是伊斯坦堡高級夜店，今年元旦前夕一名持槍男子在夜店入口槍殺一名警員和一名平民後闖入，對在店內跨年的700餘名顧客大開殺戒。總共造成39人死亡、65受傷，死者中至少包括15名外國人。
IS在事件後不久即聲明此案為該組織所為，並稱是為報復土耳其在敘利亞境內的軍事行動。
(中時電子報)
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