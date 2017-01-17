想不到的妙！洋芋片有隱藏版吃法
洋芋片是很普遍的零食，大家都有吃過，但是吃久了也會膩。近日有網友分享「隱藏版」吃法，就是把洋芋片當成佐料使用，得到不少迴響。
社群網站Dcard上一位網友最近嘗試新口味的洋芋片，不料買到的口味很鹹又很油膩，只吃了一半就吃不下去。為了不想浪費食物，於是想到了拿洋芋片來搭配正餐，他嘗試搭配水煮花椰菜，結果竟意想不到的好吃，決定其封為「2017年最狂洋芋片吃法」。
網友的創意也得到不少留言共鳴，有人說可以拿來拌飯、加冰淇淋、夾土司、沾優酪乳，從實作照片看來，似乎也還不賴！
(中時電子報)
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