窺探住戶信用卡帳單 管理員吃妨害秘密官司
大雅區一社區大樓郭姓住戶，因信用卡帳單多次遭窺探，被虧「很愛刷！」暗自在信箱內放置錄影機，沒想到錄下社區李姓管理員和張姓總幹事以手電筒照射其信用卡帳單、窺視內容的過程，憤而提告。台中地檢署偵結，依妨害秘密罪嫌起訴張女和李男。
郭男居住在大雅區一大樓，因經常被同社區的人虧「刷很大」而感到納悶，適認識的李姓房屋仲介提及，覺得該大樓的信件保密似乎很不完善，商請郭男母親在自家信箱放置錄影機，沒想到意外錄下整個過程。
根據錄影內容，41歲李姓管理員於前年11月16日上午，趁分送各社區住戶信件至各住戶信箱時，竟無故持手電筒窺視郭男的信用卡帳單，還像是發現「大八卦」一般，跑去向50歲張姓女總幹事提及郭男信用卡刷了不少錢。
沒想到，張女非但沒有制止李男的行為，反而是兩人又一起去用手電筒再次照射郭男的信用卡帳單，還逐一「研究」郭男到哪裡消費。
案件曝光後，張女、李男被保全公司懲處，郭男並提起告訴；張女矢口否認犯案，李男所坦承犯行但避重就輕，檢方認定兩人所為觸犯妨害秘密罪，將他們起訴。
(中時)
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