年金國是會議改地點 藍批政府不想溝通

年金改革國是會議21日登場，國民黨文傳會副主委唐德明今天表示，總統蔡英文說要做好溝通，卻傳出臨時更改會議地點，這種突襲是降低格調的做法，懷疑根本不想和人民溝通。

唐德明上午召開「年改做好溝通？只會對人民玩陰謀詭計，就是蔡總統的做好溝通？」記者會。

唐德明說，年金國是會議臨時要更改會議地點，可能由早就訂好的國際會議中心，改成偏遠的南港中研院，這種突襲打埋伏，降低國是會議格調的做法，不但地點偏僻，竟然連周遭的路權，民進黨都派人在12日以前申請了，這是蔡總統說好的溝通嗎？根本就是把人民當敵人。

唐德明說，前陣子的核食公聽會辦在婚宴廣場，年金分區座談在大學校園裡的圖書館，這種逃避人民抗議聲音的作法，是蔡政府心虛的表現。若更改地點是蔡總統授意而為，那蔡政府是在玩兩面手法，根本不想和人民溝通；若是底下人拍馬屁，不想讓蔡總統聽到、看到人民憤怒的聲音，那就是蔡總統已經開始被蒙蔽。

唐德明表示，希望蔡總統迷途知返，不要再玩兩手策略，還是把國是會議的地點放回國際會議中心。1060117

(中央社)