通膨破表 委內瑞拉發行大面額新鈔
受通貨膨脹嚴重打擊的委內瑞拉今天發行大面額新鈔，讓民眾在經濟危機中不必帶著1捆捆笨重鈔票辛苦度日。經濟學家認為，此舉可讓民眾生活稍獲喘息，但對控制通膨無效。
法新社報導，卡拉卡斯多家銀行客戶告訴法新社，銀行發行面額分別為500、5000、2萬玻利瓦（bolivar）的新鈔。由於原訂去年12月發行的這些新鈔延後推出，委國民眾大排長龍焦急搶換。
委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）聲稱黑手黨囤積100玻利瓦舊鈔，因而予以廢除。100玻利瓦鈔票原本是最大面額紙鈔，但只值幾美分。
不過新鈔找錢讓人頭疼。
在巿中心開商店的烏比拉斯（Luis Ubillus）告訴法新社：「1個顧客拿好幾張面額5000玻利瓦的鈔票來買1杯咖啡（售價150玻利瓦），我告訴他不行，怎麼換得開？」
1名銀行經理說，因未完成設定，自動點鈔機還不適用新鈔。
外界認為委國通膨率高居全球之冠，使其小面額鈔票簡直一文不值。國際貨幣基金（IMF）預測委國通膨率今年將飆至令人難以想像的百分之1660。
經濟學家阿巴迪（Anabella Abadi）告訴法新社，印新鈔「讓委國民眾生活稍獲喘息，但此舉控制不了通膨。」（譯者：中央社何宏儒）1060117
(中央社)
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