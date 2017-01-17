諷毛澤東8年抗戰後變胖 陸官員被免職

批評毛澤東的言論在中國大陸遭到嚴控。河北省石家莊市文化廣電新聞出版局副局長左春和在微博嘲諷毛澤東「8年抗戰後，身材反而變胖」，被指「嚴重違反政治紀律」而撤職。

事件發生後，大陸網民在微博熱烈討論，有網民表示，所謂「民意」真管用嗎？官方真聽嗎？純屬笑料。

網民說，實際上與已有利的就順勢而為，甚至故意縱容；與己不利的便大加封殺，直至大刑伺候。所謂「民意」僅是有關方面「玩弄民眾」的工具而已。

左春和是河北人，並非中共黨員，學者出身，主要研究政治學、文化學，常在媒體發表評論，2007年度被評為中國網路文化行業10大風雲人物。目前左春和的微博帳號已經找不到，但他發表的文章不斷被轉傳。

星島日報報導，在左春和事件發生前，山東教授鄧相超也因為轉發批評已故中共領導人毛澤東的言論遭到免職。報導說，左春和的河北省人大代表、石家莊政協常委等頭銜也可能被褫奪。

「毛左」網民曾在左春和的微博找出他轉發的一張照片，畫面是民眾在毛澤東誕辰日湧向韶山拜祭，文字包括「世界最大的邪教運動」、「萬人拜魔」。左春和也曾嘲諷毛澤東經歷對日8年抗戰後，身材反而變胖。

石家莊市文化廣電新聞出版局今天發布「關於左春和實名微博錯誤言論處理結果」，指左春和的言論「嚴重違反政治紀律」，決定免去其副局長職務，給予行政記大過處分，並責令作「深刻檢查」。1060117

(中央社)