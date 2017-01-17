有陸企規定每天走萬步 否則罰伏地挺身

中國大陸重慶一家科技公司，考核員工的標準除工作表現外，還強制規定員工每天必走路1萬步，否則要罰做50到100個伏地挺身。公司總經理說，很多員工年紀輕輕身體卻出毛病，才會作此規定。

重慶晚報報導，一名今年30歲的胡先生，2016年12月初才進入重慶這家科技公司。他說，在報到時，人力部的同事除了加他的微信，還要他開通微信裡的「計步」功能，因為公司規定，每天必須走路1萬步。

「我當時覺得，我做好本職工作就可以了，為啥還要規定我走路」？胡先生說，當時這個規定簡直讓他驚呆了，覺得這種規定太苛刻。

胡先生表示，報到第2天起，他就不敢開車上下班，只好每天步行20分鐘去搭地鐵。一開始，每天上下班長時間的步行讓他很吃不消。至今堅持了1個多月，才發現自己確實缺乏鍛煉。

他說，現在自己的體重都減了好幾公斤。同時也發現，公司很多同事午餐後都不再打電玩，而是結伴出去「瘋狂散步」。

這家科技公司的郭姓總經理說，在公司久坐、加班是少不了的，卻讓很多員工年紀輕輕卻出毛病，像是肩膀或頸部酸痛，為了讓員工擁有更好的身體，才作出這個硬性規定。

她說，要是沒達到規定的1萬步，處罰也很簡單，就做50到100個伏地挺身，但直到今天還沒有人沒達到標準。日後，等到大家真正都自願熱愛運動的那一天，這個規定就可以取消。1060117

(中央社)