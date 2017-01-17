北市女里長涉向建商勒索百萬 北檢起訴

我要評比

台北市鄒姓女里長涉嫌向建商索賄新台幣180萬元後，才同意道路管線埋設工程，台灣台北地方法院檢察署今天依違反貪污治罪條例提起公訴。

檢調調查，鄒姓女子涉嫌在民國103年底，以損鄰等理由，與建商「溝通」要求繳付一筆錢；建商為求工程如期完工，104年2月給里長新台幣180萬元，才讓她蓋下工程管線埋設等同意章。

鄒姓女子到庭應訊時坦承有收錢，但否認犯罪；她說，替全體住戶向建商索討相關損鄰費用，會用於後續房屋等修繕工程，沒藉權勢勒索建商，而她自己的房子也因施工出現牆壁龜裂等情況。

檢方調查相關事證發現，社區住戶不知悉鄒姓女子代表社區向建商談賠償，加上這筆錢也存在鄒姓女子個人帳戶中等因素，認為鄒姓女子涉嫌藉勢或藉端勒索財物。1060117

(中央社)