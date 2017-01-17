強化中美洲經貿合作 外交部組團買咖啡

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外交部今天表示，為強化與中美洲友邦經貿關係與協助業者開拓商機，1月起籌組2團咖啡採購團，前往瓜地馬拉、薩爾瓦多等國採購。

外交部上午舉行例行記者會，國際合作及經濟事務司司長李新穎表示，年初是中美洲咖啡生產旺季，外交部協助中美洲經貿辦事處（CATO）籌組2團咖啡採購團，行程包括參觀生產地、咖啡處理廠及烘焙廠等，並與農民、咖啡協會和出口商洽商等，藉此擴增中美洲咖啡貨源、降低採購成本。

李新穎表示，第一團於1月10日至22日前往瓜地馬拉、薩爾瓦多及尼加拉瓜，光是在薩爾瓦多就買了15個貨櫃的咖啡。第二團訂於2月7日至20日赴多明尼加、巴拿馬及宏都拉斯考察。

另外，李新穎說，總統蔡英文日前出訪中美洲友邦的「英捷專案」，考量與友邦產業間的互助合作關係，邀請7位企業家同行，透過實地考察，以加強雙邊實質經貿合作。

他表示，這7位企業家包括台糖公司董事長黃育徵、中華民國紡織業拓展協會董事長詹正田、台灣國際農業開發公司董事長陳郁然、老爺酒店集團總裁林清波、世界台灣商會聯合總會長林見松、開陽集團董事長蔡宗融及宏碁公司總經理王定愷等人。1060117

(中央社)