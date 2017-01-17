迎接雞年到來 中市府揮毫贈春聯
迎接雞年到來，台中市政府今天舉辦「106年迎新揮毫贈春聯」活動，邀請140位書法名家齊聚一堂寫春聯，大家一起揮毫寫下「吉運大開喜迎春」迎接新年。
為迎接農曆春節，台中市政府今天在台灣大道市政大樓舉行「106年迎新揮毫贈春聯」活動，邀請140位書法名家齊聚一堂寫春聯，副市長林依瑩也與書法家王羲之的後代王中天等6位80歲以上的不老騎士，共同揮毫寫下「吉運大開喜迎春」，祝福大家新的一年吉祥如意、雞年行大運。
林依瑩表示，10年前她帶著一群阿公阿嬤騎機車環島，10年後的今天則邀請阿公阿嬤一起到市府寫春聯，實在非常開心；其中，王中天爺爺是王羲之的後代，70歲才開始寫書法，現在已經是海峽兩岸的知名書法家，也常常運動，因此身體很健康。她期望這些不老騎士持續在台中蓬勃發展、活躍老化。
今天參加活動的不老騎士阿公阿嬤們，有佛教、天主教、基督教等不同宗教信仰，林依瑩說，各個宗教都來了」，大家一起為台中市、為台灣祈福，祝福市民在新的一年吉祥如意、雞年行大運。
林依瑩也感謝市民對市府的支持，她說，市長林佳龍上任兩年以來，市政建設如火如荼展開，特別是舊城區再生，柳川及綠川整治，交通路網也漸漸完善，托老、托育一條龍及愛鄰守護隊等政策也大受好評，今年仍會持續推動更多軟硬體市政建設，希望市民持續支持。
迎新揮毫贈春聯活動於台灣大道市政大樓惠中樓1樓中庭、文心樓1樓中庭及豐原區陽明市政大樓1樓大廳舉行，開放民眾領紙時間為上午9時30分至下午4時30分，每人可領取七言、四言、一言及8K年畫紙各1份。1060117
(中央社)
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