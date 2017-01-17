號召團購高麗菜 藍委：價跌是政策失能

國民黨立委張麗善今天表示，高麗菜價暴跌，為了搶救高麗菜，她特別以國會辦公室名義辦理高麗菜團購，幫菜農紓困，但菜價暴跌，農民何辜？是政策失能，農政單位應負最大責任。

為搶救高麗菜農，張麗善以國會辦公室名義辦理高麗菜團購，獲得各立委辦公室及各部會團體競相訂購，短短3天就賣了上千箱。她今天上午也特別在立法院召開記者會，帶著一箱箱的高麗菜，準備與訂購單位交貨，同時在現場烹煮麻油雞湯，並加上購買來的高麗菜，分享給在場的媒體。

張麗善表示，梅姬颱風重創雲林、彰化等農業大縣，導致去年9、10月間一顆高麗菜大漲200、300元，但農民卻賺不到錢，因為農民沒菜可出，市場供需失衡，經農民復耕之後，農糧署卻未控管，正常耕種面為180公頃，卻讓高麗菜栽種面積超過300公頃，導致產量過盛菜價暴跌，一顆只剩10、20元，令農民血本無歸。

張麗善也指出，根據她向關務署調閱去年11月、12月高麗菜進出口資料顯示，赫然發現，11月竟然進口高麗菜達1萬3600多公噸，出口部分只有62公斤；12月份也進口1900多公噸，出口部分只有100公噸，明知菜農復耕已超過100多公頃，產量已經過盛，為何還要進口？造成市場供需失衡，價格當然崩盤。

與會的國民黨立委林麗蟬則說，不知道農政單位是在做什麼，張麗善所做的事，已是超過農政單位所做的事情；國民黨不管是執政或是在野，都是站在人民這邊，為人民發聲，拜託農政單位，明年不要再發生這樣的事情。1060117

(中央社)