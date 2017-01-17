川普指陸剽竊智財 陸：他在陸商標不少

針對美國準總統川普指責中國大陸大量剽竊智慧財產權，大陸國家知識產權局副局長甘紹寧今天聲稱，川普在大陸申請過不少商標，這充分說明大陸的智慧財產權制度是「符合國際規則的」。

甘紹寧還說，中國大陸願與世界各國加強智慧財產權的合作，共享發展經驗；但反對「不切實際的指責」和「濫用智慧財產權實行貿易保護主義」。

中新社報導，中國大陸國務院新聞辦公室上午舉行記者會，甘紹寧在回答媒體提問時，作上述表示。

甘紹寧宣稱，中國大陸改革開放30多年來，「建立了完備的知識產權法律體系」，以及「與行政保護和司法保護優勢互補的、『具有中國特色』的法律保護制度安排」，得到了「世界各國的承認」。

他又說，有報導說，川普先生在中國大陸申請過不少商標，這充分說明中國大陸的智慧財產權制度是「符合國際規則的」。

甘紹寧表示，中國大陸作為開發中國家，實施智慧財產權制度的歷史不長，的確在工作中存在一些問題。但實行嚴格的智慧財產權保護，不僅僅是吸引外資、對外開放的需要、創新驅動發展的需要，也是經濟社會發展轉型升級的必然要求。1060117

(中央社)