四技二專技優保送放榜 錄取率7成7

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四技二專技優保送今天放榜，共22校參與招生，提供310個名額，287名考生符合保送資格，分發錄取223人，分發錄取率77.7%。

針對國際技能競賽、國際展能節職業技能競賽、全國技能競賽、全國身心障礙者技能競賽國手及全國高級中等學校技藝競賽等前3名獲獎學生，技專校院招生委員會聯合會特別設入學招生管道，提供考生免統測成績，以競賽優勝成績，參加四技二專技優保送入學招生。

106學年四技二專技優保送入學招生分發錄取結果今天公告，共22校招生，提供310個名額（含不分系菁英班），287名考生符合保送資格，276人上網完成登記志願者，分發錄取223人，分發錄取率為77.7%。

技專招生委員會指出，106學年報名人數比105學年增加19人、錄取人數比105學年減少26人，未獲錄取者主要原因為選填志願太少所致。

技專招生委員會提醒，保送分發錄取生必須於1月23日下午5時前，依錄取學校規定時間及方式辦理報到，未於期限內完成報到手續，視同放棄錄取資格，已完成報到的錄取生，除非以書面申請向錄取學校聲明放棄錄取資格，否則不得再參加106學年其他招生管道，違者將取消考生錄取及入學資格。1060117

(中央社)