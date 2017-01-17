警破空姐應召站 逮C奶雙胞胎姐妹
桃園市中壢警分局接獲線報，有應召站以空姐名義攬客，更附上爆乳美女照片，在網路上引起不少熱議。員警16日晚間喬裝男客一探虛實，發現34歲楊姓Ｃ奶雙胞胎姊妹一同下海兼差，同樣身材高挑，身高均約165公分，雖然2人非圖片正妹，仍在網路上有死忠客群。警方另外在馬伕車上，查獲另一名邱姓應召女子，巧的是3女生日都是同一天，全案依妨害風化罪嫌偵辦。
警方說，該應召站以爆乳網美照片攬客，更打出空姐兼差為噱頭，吸引不少尋芳客熱議。警方接獲線報後，假扮男客查緝。員警16日晚間以手機通訊軟體談妥交易內容後，果然發現楊姓雙胞胎姐妹，穿著短裙露出美腿赴約，警方當場表明身份，逮獲雙胞胎外，更逮獲另名35歲邱姓應召女子以及戴姓馬伕。
警方調查，鄭嫌供稱小姐一次性交易3千元，抽頭3百元；而3位小姐中，其中雙胞胎姊妹檔，除是紅牌，但因長太像，讓客人真假難分，彼此可互相支援熟客。全案依妨害風化罪嫌偵辦。
(中時)
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