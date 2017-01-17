牙醫集團董座蔡惟新 非法賣股獲利1.5億

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號稱全台最大的牙醫連鎖診所「美生牙醫集團」董事長蔡惟新因債台高築，涉嫌於2012、2013年間對外銷售美生牙醫股票，得款近1.5億元中飽私囊。(資料照片/江富滿攝)

號稱全台最大的牙醫連鎖診所「美生牙醫集團」董事長蔡惟新因債台高築，涉嫌於2012、2013年間對外銷售美生牙醫股票，得款近1億5000萬元中飽私囊。台北地檢署今依《證券交易法》虛偽發行股票、《公司法》、《商業會計法》等罪起訴蔡男，另依證交法起訴盤商李賢文、謝嘉璟。

曾在北台灣擁有5間診所的美生牙醫集團，標榜「全亞洲最大的牙醫連鎖品牌」，自稱是「連鎖教父」的集團董事長蔡惟新上遍各大媒體，2014年還對外宣稱美生年營業額將突破5億元，股票預計第二季上櫃，吸引不少投資人眼光。

2012年間，蔡惟新因債務問題周轉不靈，透過盤商李賢文、謝嘉璟，對外兜售美生牙醫股票，宣稱美生牙醫即將上市上櫃，以每張股票5萬5000元對外銷售，蔡惟新個人獲利將近1億5000萬元。

2015年間，蔡惟新與合作盤商起債務糾紛，赴調查局控告盤商侵占他的股票，調查局因而循線查出蔡惟新非法販售未上市股票。

蔡惟新到案坦承缺錢出此下策，檢察官清查發現，販售股票獲利全進了蔡的個人帳戶用以償還私人債務，並未用於公司經營，涉犯證交法等罪嫌重大。

(中時)