內陽台裝錯熱水器 關窗洗澡差點奪3命

內陽台裝錯熱水器，關窗洗澡差點害3命。(蔡依珍翻攝)

內陽台裝錯熱水器，關窗洗澡差點害3命。(蔡依珍翻攝)

桃園一棟大樓12樓，今凌晨2點發生一氧化碳中毒案，屋主在陽台裝設屋外型熱水器，天冷洗澡又未開窗，導致屋內皆23歲的2男1女身體不適昏沉，所幸消防員到場意識都還清晰，仍能自己走上救護車送醫，消防局呼籲冬天洗澡還是要保持空氣暢通，也會針對住戶訪視，要求改善成強制排氣型熱水器。

(中時)