陸造航母3步走 建國百年將有10艘

中國海軍航母遼寧艦編隊1月13日順利完成跨海區、跨年度訓練和試驗任務後，返回青島航母軍港。圖為各型艦載機在遼寧艦甲板列陣的畫面。（圖/中新社）

圖為中國遼寧艦航母編隊近日進行跨海演訓的畫面。（圖/網路）

在南海緊張情勢升高，美國準總統川普挑戰大陸「一中」政策底線，台灣總統蔡英文出訪中美洲友邦，過境美國之際，中國遼寧艦航母最近除了率領編隊，頻頻大動作跨海遠訓外，也通過台灣海峽，引發關注。另一方面，大連船廠的001A型自製航母也已進入下水倒計時階段，而據解放軍少將披露，中國002型航母也已於2015年開建。

種種跡象顯示，中國正積極朝習近平的海洋強國夢邁進。香港《明報》近日刊載了軍事專家梁國梁的文章，披露建造航母的決策過程。文中指出，解放軍計畫2049年中國建國100年時，完成10艘航母的建設，首波建造目標為6艘。

中國發展航母是在2004年8月定案，名為「048工程」，並明訂發展航母的三步走戰略：第一步以10年建造2艘中型航母、第二步再用10年時間建造2艘大型航母，而第三步則視情況發展大型核動力航母。

文中指出，從計畫內容可以看出，001型兩艘航母是常規動力，現已開工建造的2艘002型則屬大型航母，仍是常規動力，但採用彈射起飛，第三步才是大型核動力航母。

執行跨海區訓練試驗任務的中國海軍航母編隊1月2日在南海組織了殲-15艦載戰鬥機起降與編隊多科目訓練。（圖/中新社）

值得注意的是，遼寧艦的加入，使001型航母由中型跳升到準大型航母，連帶提升了002型航母的水準。預估002型航母標準排水量可能達6.5萬噸，滿載排水量甚至可達8.5萬噸。至於003型航母，則可能達到美國尼米茲級（Nimitz Class）核動力航母的水準。據《鳳凰網》指出，文中所稱的001型、002型與003型航母，對應的是大陸媒體所稱的001型，001A型與002型航母。

梁國梁在文中稱，「048工程」一開始便考慮採用彈射起飛，但遼寧艦使彈射起飛延後到第二步，反而有更充裕的時間，以完善中國的蒸汽彈射器。文章強調，中國已採用新方法密封彈射軌道的開口，而不用膠帶密封，不僅節省了更換膠帶的時間與人力，更使蒸汽損失降低、甲板調度方便，而彈射效率比美軍提升1/3，除了可搭載固定翼預警機外，戰機搭載量也比遼寧艦倍增至48架。

從001航母到002航母建造的經驗來看，003核動力航母的設計估計到002航母服役的2021年開始啟動。而按照3年設計、6年建造來計算，2030年中國第一艘大型核動力航母便可服役，將採用與美國福特級航母（Gerald R. Ford-class aircraft carriers）一樣的電磁彈射起飛。至於另一艘003航母，相信相隔2年也將建成服役。

文中稱，「048工程」完成後，中國將擁有包含2艘滑躍起飛、2艘蒸汽彈射起飛，以及2艘電磁彈射起飛等6艘航母。下一步便進入第二波，用20年時間再建4艘大型核動力航母，期望在2049年中國建國100年時，實現擁有10艘航母的宏願。

文中指出，目前中國顯然加快了航母的建造速度，其中重要因素是電磁彈射器的研製超乎理想地成功，因此003航母的總體設計今年便可展開。此外，中國還計畫，要在南北兩大造船廠同時建造002與003航母，而最快10年內，便可擁有第一艘核動力航母，裝備有先進的電磁彈射器，比原定2030年的目標時間提前了3年。

(中時電子報)