海倫清桃終於離婚 不舉夫怒撕協議書
海倫清桃遭老公戴發奎爆料造假身世、瞞婚18年大謊，泣訴自己被多次家暴、老公不舉後隨即神隱，讓找不到老婆的戴發奎只好鬆口願意離婚。兩人今(17日)更被披露已在昨日辦妥離婚，不過戴發奎卻怒將離婚協議書撕爛，看來「海戴人生」短時間仍不會落幕。
戴發奎與海倫清桃昨日早上十點多在基隆市安樂區戶政事務所辦離婚手續，豈料離完婚後，戴發奎卻怒將離婚協議書撕毀，據《蘋果日報》報導，轄區警方依照毀損公文書罪約談戴發奎說明，他才知闖下大禍。
雖然戴發奎將離婚協議書撕毀，不過由於兩人資料已輸入電腦系統，因此在法律上不具有婚姻關係，海倫清桃如願恢復單身。《中時電子報》試圖致電海倫清桃，詢問離婚心情，海倫清桃未接電話，傳訊亦未有回應。
(中時電子報)
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