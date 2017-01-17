高麗菜價暴跌，張麗善：去年底還進口一萬多噸當然跌

我要評比

藍委（左起）張麗善、江啟臣、林麗蟬今天在立院拍賣高麗菜。（周毓翔攝）

藍委張麗善（左）林麗蟬（右）在立院拍賣高麗菜，現場煮起麻油雞。（周毓翔攝）

關務署去年11月、12月高麗菜進出口資料顯示，11月份竟然進口高麗菜達1萬3千6百多公噸。（張麗善辦公室提供）

高麗菜價暴跌，各地區立委紛紛跳出來擔任高麗菜拍賣員。國民黨立委張麗善、林麗蟬今天在立法院拍賣200箱高麗菜，現場用高麗菜煮起麻油雞。張麗善指出，政府控管產量與進口失能，才造就高麗菜價格暴跌，害農民血本無歸的窘境。

張麗善表示，根據關務署去年11月、12月高麗菜進出口資料顯示，11月份竟然進口高麗菜達1萬3千6百多公噸，出口部份只有62公斤；12月份也進口1千9百多公噸，出口部份只有100公噸，明知菜農復耕已超過100多公頃，「產量已經過盛，為何還要進口？造成市場供需失衡，價格當然崩盤。」

張麗善說，經由復耕裁種面積已經超種，預期台灣的高麗菜量已經過盛，政府應該是協助農民出口才是，為何還要進口這麼多高麗菜？12月進口1千9百多公噸，出口卻只有100公噸，兩者相差20倍，這顯示農委會事前不僅未做好管控措施，事後還任由市場調節失靈，是政策錯誤，扼殺農民權益。

(中時)