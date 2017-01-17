首波強烈冷氣團將襲 台南最低體感9度

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入冬以來首波強烈大陸冷氣團即將來襲，南區氣象中心預測，台南20日起氣溫急速下降，影響至少5天，日夜溫差最高達攝氏12度，最低體感溫度只有9度。

大陸冷氣團剛減弱，台南今天天氣開始回暖，但下一波冷氣團又要報到，且是入冬以來首波強烈冷氣團，最低溫僅11度，最低體感溫度只有9度，通常在清晨時最冷。

南區氣象中心表示，下一波的強烈大陸冷氣團，屬於乾冷型，台南天氣穩定雲量少，輻射效應特別明顯。清晨因輻射冷卻影響，低溫可能降到13度以下，北台南有機會降到11度。

不過，白天在太陽加熱下，溫度回升很快，高溫大約在23度至24度，日夜溫差很大，最高可達12度。

南區氣象中心提醒，習慣晨運的老年人或心血管疾病患者，特別要注意禦寒保暖，最好等太陽出來、氣溫回升後再出門運動。1060117

(中央社)