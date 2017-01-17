春節垃圾怎麼清 手機一掃就明瞭

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農曆春節期間，垃圾要怎麼清運？行政院環境保護署今年特別推出QR Code，讓民眾可用手機一掃，就知所住縣市從何時起停止收運垃圾。（環保署提供）中央社記者余曉涵傳真 106年1月17日

農曆春節期間，垃圾要怎麼清運？行政院環境保護署今年特別推出QR Code，讓民眾可用手機一掃，就知所住縣市從何時起停止收運垃圾。

環保署今天表示，今年農曆春節除台中市在大年初一（28日）仍定時定點收運，台北市、新北市、桃園市、台南市及高雄市都在大年初一起停止收運垃圾。其他縣市部分鄉（鎮、市、區）於除夕（27日）當日仍有收運垃圾，春節期間各縣市恢復收運垃圾大部分於大年初四（31日）開始清運。

環保署說，民眾想了解所住縣市垃圾清運資訊，除可上環保署「清淨家園顧厝邊綠色生活（EcoLife）網」查詢，也可透過手機或平板掃描QR Code查詢。

另外，由於年終大掃除，清潔隊業務量大增，民眾如有大型廢棄物（如大型家具、家電等）需清運時，請務必提前聯絡清潔隊，以便安排時間清運。

環保署表示，民眾在春節連續假期垃圾停收期間，配合妥善處理垃圾、廚餘及回收資源物，不要將垃圾堆置戶外。1060117

(中央社)