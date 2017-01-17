改善境外聘僱漁工勞權 勞團盼納勞基法

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台灣國際勞工協會今天至勞動部門口前抗議，要求境外聘僱漁工納入勞基法，以改善勞動條件，一度與警方發生推擠衝突。勞動部回應，聘僱境外漁工並無入境，因此無法適用勞基法。

台灣國際勞工協會今天表示，根據統計目前境外漁工人數約有1萬4627人，台灣也擁有全世界最多的遠洋漁船，創造每年超過新台幣400億元的產值。其中有9成以上的勞工主要來自東南亞的外籍勞工，並分為「境內聘僱」跟「境外聘僱」，後者並不適用勞動基準法，而是依漁業法跟境外聘僱相關辦法管理。

不過，近年來不斷傳出有境外聘僱漁工遭到剝削，甚至遭到虐待死亡的案例，對此台灣國際勞工協會今天至勞動部前抗議，要求這群外籍漁工也應適用勞基法。

台灣國際勞工協會說，漁業署並非勞動專業，對於漁工相關權益雖然會盡力而為，但具體保障漁工人權卻毫無頭緒。做為主管勞動的勞動部，應該要承擔起境外聘僱漁工的勞動相關責任。

台灣國際勞工協會表示，外籍漁工不管是境外聘僱或境內聘僱，勞動條件應該一體適用勞基法，勞動部應將境外聘僱漁工納管，且逐步朝廢除境外聘僱的方向推進。

對此，勞動部表示，境外聘僱的漁工並沒有入境，因此無法適用勞基法。1060117

(中央社)